До ВАКС передали справу Мартиненка
Київ • УНН
КИЇВ. 3 жовтня. УНН. Шевченківський районний суд Києва передав до Вищого антикорупційного суду справу за обвинуваченням екснародного депутата Миколи Мартиненка та інших осіб, підозрюваних у незаконному заволодінні коштів ДП “НАЕК “Енергоатом” та ДП “СхідГЗК”. Про це журналісту УНН повідомив начальник одного з відділів антикорупційної прокуратури Роман Синьків.
"Вчора, 2 жовтня, колегія Шевченківського районного суду в складі трьох суддів винесла рішення про скерування кримінального провадження за обвинуваченням Мартиненка та інших осіб до Вищого антикорупційного суду", - сказав Синьків.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Шевченківський райсуд Києва направив до Київського апеляційного суду для вирішення питання про передачу до ВАКС справи за обвинуваченням Мартиненка та інших осіб, підозрюваних у незаконному заволодінні коштів ДП “НАЕК “Енергоатом” та ДП “СхідГЗК”.
Як повідомляв УНН, 20 квітня 2017 року екснардепа Мартиненка було затримано та повідомлено йому про підозру в організації корупційної схеми з заволодіння коштами ДП "СхідГЗК" (ч.3 ст.27 ч.4 ст.28, ч.5 ст. 191 та ч.1 ст.255 Кримінального кодексу України). 25 жовтня 2017 року екснардепу повідомлено про підозру у заволодінні майном ДП "НАЕК "Енергоатом".