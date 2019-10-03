В ВАКС передали дело Мартыненко
Киев • УНН
КИЕВ. 3 октября. УНН. Шевченковский районный суд Киева передал в Высший антикоррупционный суд дело по обвинению экс-народного депутата Николая Мартыненко и других лиц, подозреваемых в незаконном завладении средствами ГП "НАЭК "Энергоатом" и ГП "ВостГОК". Об этом журналисту сообщил УНН начальник одного из отделов антикоррупционной прокуратуры Роман Синькив.
"Вчера, 2 октября, коллегия Шевченковского районного суда в составе трех судей вынесла решение о направлении уголовного производства по обвинению Мартыненко и других лиц в Высший антикоррупционный суд", - сказал Синькив.
Напомним, ранее сообщалось, что Шевченковский райсуд Киева направил в Киевский апелляционный суд для решения вопроса о передаче в ВАКС дела по обвинению Мартыненко и других лиц, подозреваемых в незаконном завладении средствами ГП "НАЭК "Энергоатом" и ГП "ВостГОК".
Как сообщал УНН, 20 апреля 2017 года экс-нардеп Мартыненко был задержан, и ему было сообщено о подозрении в организации коррупционной схемы с завладения средствами ГП "ВостГОК" (ч.3 ст.27 ч.4 ст.28, ч.5 ст. 191 и ч .1 ст.255 Уголовного кодекса Украины). 25 октября 2017 года экс-нардепу сообщено о подозрении в завладении имуществом ГП "НАЭК "Энергоатом".