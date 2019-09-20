Справу Мартиненка передали в інший суд
Київ • УНН
КИЇВ. 20 вересня. УНН. Шевченківський райсуд Києва сьогодні направив до Київського апеляційного суду для вирішення питання про передачу до Вищого антикорупційного суду справу за обвинуваченням екснародного депутата Миколи Мартиненка та інших осіб, підозрюваних у незаконному заволодінні коштів ДП “НАЕК “Енергоатом” та ДП “СхідГЗК”. Про це журналісту УНН повідомили в пресслужбі суду.
"Прийнято рішення про направлення справи до Київського апеляційного суду для вирішення питання про направлення до Вищого антикорупційного суду (ВАКС)", - сказали в пресслужбі.
Нагадаємо, 20 квітня 2017 року екснардепа Мартиненка було затримано та повідомлено йому про підозру в організації корупційної схеми з заволодіння коштами ДП "СхідГЗК" (ч.3 ст.27 ч.4 ст.28, ч.5 ст. 191 та ч.1 ст.255 Кримінального кодексу України).
25 жовтня 2017 року екснардепу повідомлено про підозру у заволодінні майном ДП "НАЕК "Енергоатом".