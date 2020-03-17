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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 105674 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 108504 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 110429 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 108955 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 119221 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 102193 просмотра

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5 марта, 08:58 • 106312 просмотра

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ВАКС смягчил меру пресечения юристу, подозреваемому по делу "Воздушного экспресса"

ВАКС смягчил меру пресечения юристу, подозреваемому по делу "Воздушного экспресса"

Киев  •  УНН

 • 7740 просмотра

КИЕВ. 17 марта. УНН. Высший антикоррупционный суд изменил меру пресечения юристу, обвиняемому по делу ГП "Нацпроект "Воздушный экспресс", на круглосуточный домашний арест. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу суда.

"Сегодня, 17 марта, коллегия судей Высшего антикоррупционного суда изменила меру пресечения юристу, обвиняемому по делу ГП "Нацпроект "Воздушный экспресс", на круглосуточный домашний арест. Напомним, он находился под стражей с 3 сентября 2016 года", - говорится в сообщении.

Также на обвиняемого возложен ряд обязанностей: носить электронное средство контроля; прибывать в суд по каждому требованию; не отлучаться с места жительства без разрешения; воздерживаться от общения со свидетелями в данном уголовном производстве и другим обвиняемым; сдать на хранение все свои паспорта для выезда за границу. Срок действия обязанностей - до 16 мая 2020 года.

Напомним, указанное лицо обвиняется в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 УК Украины. По версии стороны обвинения, он перечислил 81,95 млн грн от ГП "Нацпроект "Воздушный экспресс" на счета подконтрольных компаний. В дальнейшем, указанные средства были сняты и распределены между участниками схемы.

Как сообщалось, речь идет об уголовном производстве по фактам завладения и растраты средств ГП "Нацпроект "Воздушный экспресс" в сумме 127 млн гривен, полученных государством по кредитному договору от Экспортно-импортного банка Китая для строительства железнодорожного пассажирского сообщения между международным аэропортом "Борисполь" и городом Киев.

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