ВАКС смягчил меру пресечения юристу, подозреваемому по делу "Воздушного экспресса"
Киев • УНН
КИЕВ. 17 марта. УНН. Высший антикоррупционный суд изменил меру пресечения юристу, обвиняемому по делу ГП "Нацпроект "Воздушный экспресс", на круглосуточный домашний арест. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу суда.
"Сегодня, 17 марта, коллегия судей Высшего антикоррупционного суда изменила меру пресечения юристу, обвиняемому по делу ГП "Нацпроект "Воздушный экспресс", на круглосуточный домашний арест. Напомним, он находился под стражей с 3 сентября 2016 года", - говорится в сообщении.
Также на обвиняемого возложен ряд обязанностей: носить электронное средство контроля; прибывать в суд по каждому требованию; не отлучаться с места жительства без разрешения; воздерживаться от общения со свидетелями в данном уголовном производстве и другим обвиняемым; сдать на хранение все свои паспорта для выезда за границу. Срок действия обязанностей - до 16 мая 2020 года.
Напомним, указанное лицо обвиняется в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 УК Украины. По версии стороны обвинения, он перечислил 81,95 млн грн от ГП "Нацпроект "Воздушный экспресс" на счета подконтрольных компаний. В дальнейшем, указанные средства были сняты и распределены между участниками схемы.
Как сообщалось, речь идет об уголовном производстве по фактам завладения и растраты средств ГП "Нацпроект "Воздушный экспресс" в сумме 127 млн гривен, полученных государством по кредитному договору от Экспортно-импортного банка Китая для строительства железнодорожного пассажирского сообщения между международным аэропортом "Борисполь" и городом Киев.