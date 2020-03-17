ВАКС пом’якшив запобіжний захід юристу, підозрюваному у справі "Повітряного експресу"
Київ • УНН
КИЇВ. 17 березня. УНН. Вищий антикорупційний суд змінив запобіжний захід юристу, обвинуваченому у справі ДП "Нацпроект "Повітряний експрес", на цілодобовий домашній арешт. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу суду.
"Сьогодні, 17 березня, колегія суддів Вищого антикорупційного суду змінила запобіжний захід юристу, обвинуваченому у справі ДП "Нацпроект "Повітряний експрес", на цілодобовий домашній арешт. Нагадаємо, він перебував під вартою із 3 вересня 2016 року",- йдеться в повідомленні.
Також на обвинуваченого покладено ряд обов’язків: носити електронний засіб контролю; прибувати до суду за кожною вимогою; не відлучатися з місця проживання без дозволу; утримуватися від спілкування зі свідками у даному кримінальному провадженні та іншим обвинуваченим; здати на зберігання всі свої паспорти для виїзду за кордон. Термін дії обов’язків – до 16 травня 2020 року.
Нагадаємо, вказана особа обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України. За версією сторони обвинувачення, він перерахував 81,95 млн грн від ДП "Нацпроект "Повітряний експрес" на рахунки підконтрольних компаній. У подальшому, вказані кошти були зняті та розподілені між учасниками схеми.
Як повідомлялося, йдеться про кримінальне провадження за фактами заволодіння та розтрати коштів ДП "Нацпроект "Повітряний експрес" у сумі 127 млн гривень, отриманих державою за кредитним договором від Експортно-імпортного банку Китаю для будівництва залізничного пасажирського сполучення між міжнародним аеропортом "Бориспіль" та містом Київ.