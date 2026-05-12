ВАКС назначил рассмотрение меры пресечения экс-руководителю ОП Ермаку на 12 мая. Его подозревают в легализации 460 млн грн на элитном строительстве.
Высший антикоррупционный суд сообщил, что назначил к рассмотрению ходатайство о применении меры пресечения экс-руководителю Офиса Президента Украины. Накануне бывшему руководителю ОП Андрею Ермаку сообщили о подозрении по делу о легализации 460 млн грн на элитном строительстве под Киевом, пишет УНН.
В Высшем антикоррупционном суде назначено рассмотрение ходатайства о применении меры пресечения бывшему руководителю Офиса Президента Украины, подозреваемому в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 209 УК Украины. Рассмотрение ходатайства назначено на сегодня, 12 мая, на 16:00
В Украине разоблачили организованную группу, причастную к легализации 460 млн грн на элитном строительстве под Киевом, бывшему руководителю Офиса Президента Украины Андрею Ермаку сообщили о подозрении.
Квалификация: ч. 3 ст. 209 (Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем) УК Украины.
