ВАКС назначил на 14 марта рассмотрение дела в отношении Князева
Киев • УНН
Высший антикоррупционный суд назначил на 14 марта слушания по делу бывшего председателя Верховного суда Всеволода Князева, которого подозревают в получении взятки в размере $2,7 млн.
Высший антикоррупционный суд назначил на 14 марта рассмотрение дела в отношении бывшего председателя Верховного Суда Всеволода Князева, которого подозревают в получении взятки. Об этом журналисту УНН сообщила руководитель отдела коммуникаций в Высшем антикоррупционном суде Олеся Чемерис.
Детали
На вопрос на когда назначено рассмотрение дела бывшего председателя Верховного суда, Чемерис ответила: "На 14 марта на 13:00, судья Мойсак".
Дополнение
4 марта было направлено в суд дело в отношении бывшего Председателя Верховного Суда.
Всеволод Князев 15 мая был задержан на взятке общим объемом 2,7 млн долларов. Такое неправомерное вознаграждение должно было способствовать решению вопроса по делу, которое рассматривала Большая Палата Верховного Суда.
Речь идет о деле в отношении права собственности 40,19% акций Полтавского горно-обогатительного комбината (ПГОК) Ferrexpo. 18 мая ВАКС избрал меру пресечения Князеву в виде содержания под стражей в следственном изоляторе с возможностью внесения залога в виде 107 млн 360 тысяч гривен.
31 января за бывшего председателя Верховного Суда Всеволода Князева внесли залог после того, как суд уменьшил его размер с 20 млн грн до 18,168 млн грн.
ВАКС назначил на 14 марта рассмотрение дела в отношении Князева
Высший антикоррупционный суд назначил на 14 марта слушания по делу бывшего председателя Верховного суда Всеволода Князева, которого подозревают в получении взятки в размере $2,7 млн.
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