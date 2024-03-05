ВАКС призначив на 14 березня розгляд справи щодо Князєва
Київ • УНН
Вищий антикорупційний суд призначив на 14 березня слухання у справі колишнього голови Верховного суду Всеволода Князєва, якого підозрюють в отриманні хабара у розмірі $2,7 млн.
Вищий антикорупційний суд призначив на 14 березня розгляд справи щодо колишнього голову Верховного Суду Всеволода Князєва, якого підозрюють в отриманні хабаря. Про це журналісту УНН повідомила керівник відділу комунікацій у Вищому антикорупційному суді Олеся Чемерис.
Деталі
На запитання на коли призначено розгляд справи колишнього голови Верховного суду, Чемерис відповіла: "На 14 березня на 13:00, суддя Мойсак".
Доповнення
4 березня було скеровано до суду справу стосовно колишнього Голови Верховного Суду.
Всеволода Князєва 15 травня було затримано на хабарі загальним обсягом 2,7 млн доларів. Така неправомірна винагорода мала сприяти розв’язанню питання у справі, яку розглядала Велика Палата Верховного Суду.
Ідеться про справу стосовно права власності 40,19% акцій Полтавського гірничо-збагачувального комбінату (ПГЗК) Ferrexpo. 18 травня ВАКС обрав запобіжний захід Князєву у вигляді тримання під вартою у слідчому ізоляторі з можливістю внесення застави у вигляді 107 млн 360 тисяч гривень.
31 січня за колишнього голову Верховного Суду Всеволода Князєва внесли заставу після того, як суд зменшив її розмір з 20 млн грн до 18,168 млн грн.