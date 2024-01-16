ВАКС на два месяца продлил обязанности Коболеву

Высший антикоррупционный суд продлил на два месяца обязанности, возложенные на бывшего главу НАК "Нафтогаз Украины" Андрея Коболева, передает корреспондент УНН.

Детали

... суд постановил удовлетворить частично ходатайство прокурора САП о продлении срока действия обязанностей, возложенных на обвиняемого Коболева Андрея Владимировича - сказал председательствующий судья.

По решению суда, Коболев обязан:

сообщать детективу, прокурору об изменении своего места жительства;

воздерживаться от общения с лицами, указанными в постановлении суда;

сдать на хранение в Государственную миграционную службу Украины все свои паспорта для выезда за границу.

Срок действия указанных обязанностей установить до 16 марта 2024 года - добавил судья.

Напомним,

19 января 2023 года бывшему председателю правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрею Коболеву сообщили о подозрении в злоупотреблении своим служебным положением, обеспечив себе выплату премий выше максимально допустимой на более 229 млн гривен.

В сентябре прошлого года ВАКС уменьшил размер залога Андрею Коболеву с 229,25 млн гривен до 107,12 млн гривен.