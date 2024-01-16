ВАКС на два місяця продовжив обов'язки Коболєву
Київ • УНН
Вищий антикорупційний суд продовжив обов'язки колишнього голови "Нафтогазу" Андрія Коболєва на два місяці після звинувачень у зловживанні службовим становищем. Коболєв повинен повідомляти про зміну місця проживання, уникати певних осіб та здати всі паспорти.
Вищий антикорупційний суд продовжив на два місяця обов’язки, покладені на колишнього голову НАК "Нафтогаз України" Андрія Коболєва, передає кореспондент УНН.
Деталі
... суд постановив задовольнити частково клопотання прокурора САП про продовження строку дії обов’язків, покладених на обвинуваченого Коболєва Андрія Володимировича
За рішенням суду, Коболєв зобов’язаний:
повідомляти детектива, прокурора про зміну свого місця проживання;
утримуватися від спілкування з особами, указаними в ухвалі суду;
здати на зберігання до Державної міграційної служби України всі свої паспорти для виїзду за кордон.
Строк дії вказаних обов’язків встановити до 16 березня 2024 року
Нагадаємо
19 січня 2023 року колишньому голові правління НАК "Нафтогаз України" Андрію Коболєву повідомили про підозру у зловживанні своїм службовим становищем, забезпечивши собі виплату премій вище за максимально допустиму на понад 229 млн гривень.
У вересні минулого року ВАКС зменшив розмір застави Андрію Коболєву з 229,25 млн гривень до 107,12 млн гривень.