ВАКС конфисковал часть активов экс-нардепа-регионала Владимира Олейника в пользу государства – Минюст

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда частично удовлетворила апелляционную жалобу Министерства юстиции и постановила взыскать в доход государства имущество и корпоративные права, связанные с бывшим народным депутатом от "Партии регионов" Владимиром Олейником. Об этом сообщает Минюст, пишет УНН.

Подробности

Суд принял решение о конфискации шести объектов недвижимости в Черкассах, одного – в Киевской области, а также самоходного моторного прогулочного судна. Кроме того, в доход государства передана доля корпоративных прав в обществе "Е.С.П. Технологии".

Госслужащего в Киеве задержали за схему списания с воинского учета за $36 тысяч

Рассмотрение состоялось 2 октября 2025 года. Апелляционная инстанция пересматривала решение ВАКС от 4 сентября по делу № 991/7476/25, которым также частично был удовлетворен иск Минюста. Основанием для конфискации стало применение санкций, предусмотренных Законом Украины "О санкциях".

Владимир Олейник – бывший депутат VII созыва от "Партии регионов". После 2014 года он находится в России, где участвует в телеэфирах прокремлевских каналов и открыто распространяет антиукраинские нарративы, используемые российской государственной пропагандой.

Суд конфисковал люксовые авто экс-начальника харьковского ТЦК, оформленные на тещу - ГБР