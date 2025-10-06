ВАКС конфисковал часть активов экс-нардепа-регионала Владимира Олейника в пользу государства – Минюст

$41.230.05
48.380.12
ukenru
Эксклюзив
12:45 • 1474 просмотра
Ждать ли доллар по 50? Экономист спрогнозировал, сколько будет стоить доллар в 2026 году
10:30 • 10245 просмотра
Генштаб подтвердил поражение завода взрывчатки в рф, нефтяного терминала и склада боеприпасов в Крыму
10:10 • 14449 просмотра
В Украине планируют до конца года запустить в работу платформы по экспорту украинского оружия
6 октября, 06:51 • 18415 просмотра
Новые правила въезда в ЕС с 12 октября: разъяснения от Госпогранслужбы
6 октября, 06:06 • 41552 просмотра
Нобелевская неделя 2025: даты и расписание присуждения премийPhoto
6 октября, 06:00 • 26375 просмотра
Полнолуние 7 октября: астролог Базиленко объяснила, как оно повлияет на Украину
5 октября, 15:08 • 34211 просмотра
Игнат объяснил, какие факторы влияют на сложность сбития дронов и ракет
5 октября, 07:57 • 62934 просмотра
Зеленский о ночной атаке: более 50 ракет и около 500 дронов рф запустила по УкраинеPhoto
4 октября, 23:20 • 75473 просмотра
На выборах в Чехии победила партия с антиукраинскими взглядами: Андрей Бабиш будет формировать правительство
4 октября, 08:29 • 90539 просмотра
Генштаб подтвердил поражение НПЗ в Ленинградской области, вражеского корабля и техники, а также командного пункта 8-й армии рф
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+12°
0м/с
89%
751мм
Популярные новости
Ночная атака на Харьков: четыре человека пострадали, город обесточен6 октября, 03:21 • 26312 просмотра
Более 5000 кубинцев воюют на стороне России против Украины - Reuters6 октября, 06:22 • 6864 просмотра
Рубио назвал потенциального преемника Трампа на выборах президента США6 октября, 06:25 • 9816 просмотра
Российские войска ночью в очередной раз атаковали энергетику - снова в Черниговской области6 октября, 06:37 • 19285 просмотра
Момент очищения и большого энергетического перелома: астрологический прогноз на неделю 6-12 октября08:19 • 20165 просмотра
публикации
Топ-5 блюд из курицы: простые и вкусные рецепты для семейного ужинаPhoto12:01 • 6694 просмотра
Момент очищения и большого энергетического перелома: астрологический прогноз на неделю 6-12 октября08:19 • 20238 просмотра
Нобелевская неделя 2025: даты и расписание присуждения премийPhoto6 октября, 06:06 • 41552 просмотра
Как подготовить дом к холодам: чек-листPhoto4 октября, 08:00 • 170538 просмотра
Три самых вкусных рецепта солянки: мясная, сборная и рыбнаяPhoto3 октября, 14:14 • 99264 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Юлия Свириденко
Рустем Умеров
Александр Охрименко
Актуальные места
Украина
Нидерланды
Соединённые Штаты
Литва
Одесса
Реклама
УНН Lite
Тейлор Свифт ответила несколькими словами на вопрос, когда состоится ее свадьба4 октября, 11:30 • 57878 просмотра
Тейлор Свифт на популярном британском шоу поразила обручальным кольцом от Трэвиса Келса3 октября, 17:13 • 54772 просмотра
Пять увлекательных корейских драм, которые можно посмотреть в свободное времяVideo3 октября, 16:00 • 130465 просмотра
Принц Уильям раскрыл свои планы относительно наследия и защиты детей от медиа3 октября, 07:40 • 63014 просмотра
Тарантино объединил "Убить Билла" в один четырехчасовой фильм с эксклюзивной анимацией2 октября, 13:33 • 64610 просмотра
Актуальное
Бильд
YouTube
ТикТок
Северный поток
R-360 Нептун

ВАКС конфисковал часть активов экс-нардепа-регионала Владимира Олейника в пользу государства – Минюст

Киев • УНН

 • 1354 просмотра

Апелляционная палата ВАКС частично удовлетворила жалобу Минюста, конфисковав имущество и корпоративные права экс-нардепа Владимира Олейника. В доход государства взыскано семь объектов недвижимости, прогулочное судно и долю в ООО "Э.С.П. Технологии".

ВАКС конфисковал часть активов экс-нардепа-регионала Владимира Олейника в пользу государства – Минюст

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда частично удовлетворила апелляционную жалобу Министерства юстиции и постановила взыскать в доход государства имущество и корпоративные права, связанные с бывшим народным депутатом от "Партии регионов" Владимиром Олейником. Об этом сообщает Минюст, пишет УНН.

Подробности

Суд принял решение о конфискации шести объектов недвижимости в Черкассах, одного – в Киевской области, а также самоходного моторного прогулочного судна. Кроме того, в доход государства передана доля корпоративных прав в обществе "Е.С.П. Технологии".

Госслужащего в Киеве задержали за схему списания с воинского учета за $36 тысяч06.10.25, 13:52 • 1658 просмотров

Рассмотрение состоялось 2 октября 2025 года. Апелляционная инстанция пересматривала решение ВАКС от 4 сентября по делу № 991/7476/25, которым также частично был удовлетворен иск Минюста. Основанием для конфискации стало применение санкций, предусмотренных Законом Украины "О санкциях".

Владимир Олейник – бывший депутат VII созыва от "Партии регионов". После 2014 года он находится в России, где участвует в телеэфирах прокремлевских каналов и открыто распространяет антиукраинские нарративы, используемые российской государственной пропагандой.

Суд конфисковал люксовые авто экс-начальника харьковского ТЦК, оформленные на тещу - ГБР06.10.25, 14:23 • 1506 просмотров

Степан Гафтко

Криминал и ЧП
Киевская область
Украина
Черкассы