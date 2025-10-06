ВАКС конфіскував частину активів екснардепа-регіонала Володимира Олійника на користь держави – Мін'юст
Київ • УНН
Апеляційна палата ВАКС частково задовольнила скаргу Мін'юсту, конфіскувавши майно та корпоративні права екснардепа Володимира Олійника. До доходу держави стягнуто сім об'єктів нерухомості, прогулянкове судно та частку в ТОВ "Е.С.П. Технології".
Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду частково задовольнила апеляційну скаргу Міністерства юстиції та постановила стягнути в дохід держави майно та корпоративні права, пов’язані з колишнім народним депутатом від "Партії регіонів" Володимиром Олійником. Про це повідомляє Мін'юст, пише УНН.
Деталі
Суд ухвалив конфіскацію шести об’єктів нерухомості у Черкасах, одного – у Київській області, а також самохідного моторного прогулянкового судна. Окрім того, в дохід держави передано частку корпоративних прав у товаристві "Е.С.П. Технології".
Держслужбовця у Києві затримали за схему списання з військового обліку за $36 тисяч06.10.25, 13:52 • 1206 переглядiв
Розгляд відбувся 2 жовтня 2025 року. Апеляційна інстанція переглядала рішення ВАКС від 4 вересня у справі № 991/7476/25, яким також частково було задоволено позов Мін’юсту. Підставою для конфіскації стало застосування санкцій, передбачених Законом України "Про санкції".
Володимир Олійник – колишній депутат VII скликання від "Партії регіонів". Після 2014 року він перебуває в росії, де бере участь у телеефірах прокремлівських каналів і відкрито поширює антиукраїнські наративи, що використовуються російською державною пропагандою.
Суд конфіскував люксові авто ексначальника харківського ТЦК, оформлені на тещу - ДБР06.10.25, 14:23 • 764 перегляди