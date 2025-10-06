ВАКС конфіскував частину активів екснардепа-регіонала Володимира Олійника на користь держави – Мін'юст

$41.230.05
48.380.12
ukenru
10:30 • 4772 перегляди
Генштаб підтвердив ураження заводу вибухівки у рф, нафтового терміналу і складу боєприпасів у Криму
10:10 • 10149 перегляди
В Україні планують до кінця року запустити в роботу платформи щодо експорту української зброї
06:51 • 14716 перегляди
Нові правила в'їзду до ЄС з 12 жовтня: роз'яснення від Держприкордонслужби
06:06 • 35318 перегляди
Нобелівський тиждень 2025: дати та розклад присудження премійPhoto
06:00 • 23979 перегляди
Повня 7 жовтня: астролог Базиленко пояснила, як вона вплине на Україну
5 жовтня, 15:08 • 32880 перегляди
Ігнат пояснив, які фактори впливають на важкість збиття дронів та ракет
5 жовтня, 07:57 • 61926 перегляди
Зеленський про нічну атаку: понад 50 ракет і близько 500 дронів рф запустила по Україні Photo
4 жовтня, 23:20 • 75222 перегляди
На виборах у Чехії перемогла партія з антиукраїнськими поглядами: Андрей Бабіш формуватиме уряд
4 жовтня, 08:29 • 90179 перегляди
Генштаб підтвердив ураження НПЗ у ленінградській області, ворожих корабля і техніки та командного пункту 8-ї армії рф
4 жовтня, 08:00 • 167639 перегляди
Як підготувати оселю до холодів: чеклістPhoto
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+13°
0.9м/с
68%
751мм
Популярнi новини
Президент Чехії не доручив лідерам проросійської партії ANO формування нового уряду6 жовтня, 01:58 • 19462 перегляди
Поліція Львівщини показала порятунок людей після атаки рф на село ЛапаївкаVideo6 жовтня, 02:29 • 25901 перегляди
Нічна атака на Харків: чотири особи постраждали, місто знеструмлено6 жовтня, 03:21 • 23204 перегляди
Російські війська вночі вкотре атакували енергетику - знову на Чернігівщині06:37 • 16060 перегляди
Момент очищення і великого енергетичного перелому: астрологічний прогноз на тиждень 6-12 жовтня08:19 • 14532 перегляди
Публікації
Момент очищення і великого енергетичного перелому: астрологічний прогноз на тиждень 6-12 жовтня08:19 • 14557 перегляди
Нобелівський тиждень 2025: дати та розклад присудження премійPhoto06:06 • 35331 перегляди
Як підготувати оселю до холодів: чеклістPhoto4 жовтня, 08:00 • 167644 перегляди
Три найсмачніші рецепти солянки: м’ясна, збірна та рибнаPhoto3 жовтня, 14:14 • 96494 перегляди
Від державної зради до рейдерства: темний бік роботи детективів НАБУ3 жовтня, 12:41 • 109814 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Юлія Свириденко
Дональд Трамп
Рустем Умєров
Андрій Єрмак
Актуальні місця
Україна
Литва
Сполучені Штати Америки
Крим
Німеччина
Реклама
УНН Lite
Тейлор Свіфт відповіла кількома словами на запитання, коли відбудеться її весілля4 жовтня, 11:30 • 56086 перегляди
Тейлор Свіфт на популярному британському шоу вразила обручкою від Тревіса Келса3 жовтня, 17:13 • 53114 перегляди
П'ять захоплюючих корейських драм, які можна подивитись у вільний часVideo3 жовтня, 16:00 • 128880 перегляди
Принц Вільям розкрив свої плани щодо спадщини та захисту дітей від медіа3 жовтня, 07:40 • 61594 перегляди
Тарантіно об’єднав "Убити Білла" в один чотиригодинний фільм із ексклюзивною анімацією 2 жовтня, 13:33 • 63255 перегляди
Актуальне
YouTube
TikTok
Північний потік
Нептун (крилата ракета)
2С22 «Богдана»

ВАКС конфіскував частину активів екснардепа-регіонала Володимира Олійника на користь держави – Мін'юст

Київ • УНН

 • 208 перегляди

Апеляційна палата ВАКС частково задовольнила скаргу Мін'юсту, конфіскувавши майно та корпоративні права екснардепа Володимира Олійника. До доходу держави стягнуто сім об'єктів нерухомості, прогулянкове судно та частку в ТОВ "Е.С.П. Технології".

ВАКС конфіскував частину активів екснардепа-регіонала Володимира Олійника на користь держави – Мін'юст

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду частково задовольнила апеляційну скаргу Міністерства юстиції та постановила стягнути в дохід держави майно та корпоративні права, пов’язані з колишнім народним депутатом від "Партії регіонів" Володимиром Олійником. Про це повідомляє Мін'юст, пише УНН.

Деталі

Суд ухвалив конфіскацію шести об’єктів нерухомості у Черкасах, одного – у Київській області, а також самохідного моторного прогулянкового судна. Окрім того, в дохід держави передано частку корпоративних прав у товаристві "Е.С.П. Технології".

Держслужбовця у Києві затримали за схему списання з військового обліку за $36 тисяч06.10.25, 13:52 • 1206 переглядiв

Розгляд відбувся 2 жовтня 2025 року. Апеляційна інстанція переглядала рішення ВАКС від 4 вересня у справі № 991/7476/25, яким також частково було задоволено позов Мін’юсту. Підставою для конфіскації стало застосування санкцій, передбачених Законом України "Про санкції".

Володимир Олійник – колишній депутат VII скликання від "Партії регіонів". Після 2014 року він перебуває в росії, де бере участь у телеефірах прокремлівських каналів і відкрито поширює антиукраїнські наративи, що використовуються російською державною пропагандою.

Суд конфіскував люксові авто ексначальника харківського ТЦК, оформлені на тещу - ДБР06.10.25, 14:23 • 764 перегляди

Степан Гафтко

Кримінал та НП
Київська область
Україна
Черкаси