ВАКС арестовал судью Апелляционного суда Паленика и определил залог в 4 млн грн
Киев • УНН
Судья Киевского апелляционного суда Игорь Паленик арестован по подозрению во взяточничестве и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей до 3 февраля 2024 года с альтернативой внесения 4 млн грн залога.
Высший антикоррупционный суд арестовал с возможностью внесения залога в размере 4 млн грн судью Киевского апелляционного суда Игоря Паленика, которого подозревают в получении взятки, передает корреспондент УНН.
Применить к подозреваемому Паленику меру пресечения в виде содержания под стражей. Определить срок действия постановления о содержании под стражей до 3 февраля 2024 года включительно. Взять Паленика под стражу немедленно
Также суд определил Паленику залог в размере 4 млн грн.
Прокурор настаивал на применении к Паленику меры пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере более 6,9 млн грн.
Дополнение
ВСП разрешил арестовать всех четырех подозреваемых судей Киевского апелляционного суда, а именно Вячеслава Дзюбина, Игоря Паленика, Виктора Глиняного и Юрия Сливу.
Четырем судьям Киевского апелляционного суда, которых разоблачили на взятке за снятие ареста с имущества частной компании, сообщили о подозрении.
Речь идет о Сливе, Глиняном, Паленике и Дзюбине.
ВАКС арестовал судью Апелляционного суда Паленика и определил залог в 4 млн грн
Судья Киевского апелляционного суда Игорь Паленик арестован по подозрению во взяточничестве и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей до 3 февраля 2024 года с альтернативой внесения 4 млн грн залога.
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