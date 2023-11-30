ВАКС арестовал криптоактивы Юрия Щиголя на общую сумму в почти полтора миллиона долларов США
Киев • УНН
НАБУ и САП добились замораживания 1,5 миллиона долларов в криптовалюте, принадлежащей бывшему главе Госспецсвязи Юрию Щиголю, которого подозревают в хищении средств. Высший антикоррупционный суд принял решение об аресте активов на криптокошельке.
НАБУ и САП добились ареста 1,5 млн долл. США криптоактивов, которые были найдены у экс-главы Госспецсвязи Юрия Щиголя. Соответствующее ходатайство поддержал Высший антикоррупционный суд. Об этом этом сообщили в пресс-службе НАБУ, передает УНН.
Детали
По информации НАБУ, суд наложил арест на криптовалюту Tether USDT в количестве 1,2 млн единиц (на момент разоблачения - 1,2 млн долл. США), TRX в количестве 331 единиц (35 долл. США) и 6,9 биткоинов (275 тыс. долл. США). Все эти деньги лежали в криптокошельках бывшего главы Госспецсвязи Юрия Щиголя.
Отметим, что экс-чиновника подозревают в завладении 62 млн грн средств Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины при закупке программного обеспечения.
Напомним
На прошлой неделе УНН писал, что в криптокошельке экс-главы Госспецсвязи Юрия Щиголя нашли биткоинов и единиц Tether USDT общим эквивалентом на 1,476 млн долларов. В тот же день НАБУ и САП подали ходатайство о его задержании или залоге в размере 50,23 миллиона гривен.
20 ноября Кабинет министров Украины уволил руководство Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины - главу ведомства Юрия Щиголя и его заместителя Виктора Жору. После чего им сразу же сообщили подозрения по делу о завладении более 62 млн грн.
В целом САП и НАБУ задокументировали три эпизода преступной деятельности в Госспецсвязи. О подозрении сообщили 5 лицам.
ВАКС арестовал криптоактивы Юрия Щиголя на общую сумму в почти полтора миллиона долларов США
НАБУ и САП добились замораживания 1,5 миллиона долларов в криптовалюте, принадлежащей бывшему главе Госспецсвязи Юрию Щиголю, которого подозревают в хищении средств. Высший антикоррупционный суд принял решение об аресте активов на криптокошельке.
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