Вакарчук призвал украинцев завтра собраться в центре Киева: вероятно, представит партию
Киев • УНН
КИЕВ. 15 мая. УНН. Музыкант и общественный деятель Святослав Вакарчук призвал украинцев завтра собраться в центре Киева на мероприятие - "услышать новый голос". Об этом он написал на своей странице в Facebook, передает УНН.
"Друзья, приходите завтра на смотровую площадку возле музея истории Украины, чтобы услышать вместе со мной новый голос", - написал Вакарчук.
Встречу он назначил на 16 мая, 11:00 на смотровой площадке возле Национального музея истории Украины (ул. Владимирская, 2, Киев).
Ранее СМИ сообщали, что Вакарчук планирует завтра объявить о создании партии.
Напомним, Вакарчук решил не участвовать в президентских выборах 2019 года.
При этом он поблагодарил тех, кто ему доверяет и пообещал: "такое доверие обязательно оправдаю".