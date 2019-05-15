Вакарчук закликав українців завтра зібратись у центрі Києва: ймовірно, презентує партію
Київ • УНН
КИЇВ. 15 травня. УНН. Музикант і громадський діяч Святослав Вакарчук закликав українців завтра зібратись в центрі Києва на захід - "почути новий голос". Про це він написав на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
"Друзі, приходьте завтра на оглядовий майданчик коло музею історії України, щоб почути разом зі мною новий голос", - написав Вакарчук.
Зустріч він призначив на 16 травня, 11:00 на оглядовому майданчику біля Національного музею історії України (вул. Володимирська, 2, Київ).
Раніше ЗМІ повідомляли, що Вакарчук планує завтра оголосити про створення партії.
Нагадаємо, Вакарчук вирішив не брати участі у президентських виборах 2019 року.
При цьому він подякував тим, хто йому довіряє і пообіцяв: "таку довіру обов’язково виправдаю".