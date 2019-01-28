Вакарчук не братиме участі у цьогорічних виборах Президента
Київ • УНН
КИЇВ. 28 січня. УНН. Відомий музикант, фронтмен гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук заявив, що не братиме участі у президентських виборах 2019 року. Відповідне звернення він опублікував у понеділок у Facebook, передає УНН.
"Щоб розставити всі крапки над "і", зняти всі питання, офіційно заявляю: я, Святослав Вакарчук, не братиму участь в президентських виборах 2019 року", - йдеться у його заяві.
При цьому він подякував тим, хто йому довіряє і пообіцяв: "таку довіру обов’язково виправдаю".
Раніше Вакарчук ухилявся від прямої відповіді на запитання, чи піде на президентські вибори.
Нагадаємо, ЦВК зареєструвала 20-го кандидата на вибори Президента України.
Вибори Президента України відбудуться 31 березня 2019 року.