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Вакарчук не братиме участі у цьогорічних виборах Президента

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 січня. УНН. Відомий музикант, фронтмен гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук заявив, що не братиме участі у президентських виборах 2019 року. Відповідне звернення він опублікував у понеділок у Facebook, передає УНН.

"Щоб розставити всі крапки над "і", зняти всі питання, офіційно заявляю: я, Святослав Вакарчук, не братиму участь в президентських виборах 2019 року", - йдеться у його заяві.

При цьому він подякував тим, хто йому довіряє і пообіцяв: "таку довіру обов’язково виправдаю".

Раніше Вакарчук ухилявся від прямої відповіді на запитання, чи піде на президентські вибори.

Нагадаємо, ЦВК зареєструвала 20-го кандидата на вибори Президента України.

Вибори Президента України відбудуться 31 березня 2019 року.

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