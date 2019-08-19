В зоне ООС уже зафиксировано 4 вражеских обстрела, есть раненый
Киев • УНН
КИЕВ. 19 августа. УНН. С начала суток в зоне ООС зафиксировано 4 нарушения режима тишины со стороны боевиков. Об этом сообщил представитель пресс-центра Министерства обороны Украины полковник Дмитрий Гуцуляк на брифинге, передает УНН.
"С начала текущих суток сегодня, 19 августа, подразделениями Объединенных сил зафиксировано 4 нарушения режима тишины со стороны российско-оккупационных войск", - сообщил Гуцуляк.
По его словам, ночью в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" Объединенных сил боевики вели прицельные обстрелы из гранатометов различных систем и стрелкового оружия вблизи Новотроицкого и Водяного.
А утром противник вел обстрел из гранатометов в районе Талаковки и Павлополя.
По имеющейся информации, в результате обстрелов получил ранения один украинский воин. Его эвакуировали в военный мобильный госпиталь.
Напомним, 18 августа вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники тринадцать раз нарушили режим прекращения огня. За прошедшие сутки потерь вследствие вражеских обстрелов с нашей стороны не было.