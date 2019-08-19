В зоні ООС вже зафіксовано 4 ворожих обстріли, є поранений
Київ • УНН
КИЇВ. 19 серпня. УНН. Від початку доби в зоні ООС зафіксовано 4 порушення режиму тиші з боку бойовиків. Про це повідомив представник пресцентру Міністерства оборони України полковник Дмитро Гуцуляк на брифінгу, передає УНН.
"Від початку поточної доби сьогодні, 19 серпня, підрозділами Об’єднаних сил зафіксовано 4 порушення режиму тиші з боку російсько-окупаційних військ", - повідомив Гуцуляк.
За його словами, вночі в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" Об’єднаних сил бойовики вели прицільні обстріли з гранатометів різних систем та стрілецької зброї поблизу Новотроїцького та Водяного.
А зранку ворог вів обстріли з гранатометів у районі Талаківки та Павлополя.
За наявною інформацією, внаслідок обстрілів отримав поранення один український воїн. Його евакуювали до військового мобільного госпіталю.
Нагадаємо, 18 серпня збройні формування Російської Федерації та її найманці тринадцять разів порушили режим припинення вогню. За минулу добу втрат внаслідок ворожих обстрілів з нашого боку не було.