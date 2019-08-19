ООС: бойовики 13 разів обстріляли українські позиції
Київ • УНН
КИЇВ. 19 серпня. УНН. 18 серпня збройні формування Російської Федерації та її найманці тринадцять разів порушили режим припинення вогню. Противник обстрілював позиції Об'єднаних сил з озброєння БМП, гранатометів різних систем та стрілецької зброї. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресцентр штабу ООС.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Схід” противник здійснив 11 обстрілів позицій Об’єднаних сил:
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- неподалік Пищевика — зі стрілецької зброї;
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- двічі поблизу Водяного — з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї;
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- тричі поруч Лебединського — зі стрілецької зброї;
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- двічі поблизу Талаківки — зі стрілецької зброї;
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- двічі неподалік Павлополя — з автоматичних гранатометів та стрілецької зброї;
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- поблизу Пісок — з ручних протитанкових гранатометів.
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В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Північ” противник здійснив 2 обстріли позицій Об’єднаних сил:
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- в районі Новолуганського — з озброєння БМП, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
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- неподалік Луганського — з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.
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За минулу добу втрат внаслідок ворожих обстрілів з нашого боку не було.
Від початку поточної доби противник здійснив 2 обстріли позицій Об’єднаних сил в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Схід”:
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- неподалік Новотроїцького — гранатометів різних систем та стрілецької зброї;
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- в районі Водяного — з ручного протитанкового гранатомета і стрілецької зброї.
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