ООС: боевики 13 раз обстреляли украинские позиции
Киев • УНН
КИЕВ. 19 августа. УНН. 18 августа вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники тринадцать раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции Объединенных сил из вооружения БМП, гранатометов различных систем и стрелкового оружия. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восход» противник совершил 11 обстрелов позиций Объединенных силам:
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- неподалеку от Пищевика - из стрелкового оружия;
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- дважды вблизи Водяного - из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия;
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- трижды рядом с Лебединским - из стрелкового оружия;
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- дважды вблизи Талаковки - из стрелкового оружия;
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- дважды неподалеку Павлополь - из автоматических гранатометов и стрелкового оружия;
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- вблизи н.п. Песок - из ручных противотанковых гранатометов.
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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 2 обстрелы позиций Объединенных сил:
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- в районе Новолуганского - из вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
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- неподалеку от Луганского - из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.
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За минувшие сутки потери в результате вражеских обстрелов с нашей стороны не было.
С начала текущих суток противник совершил 2 обстрела позиций Объединенных сил в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток":
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- неподалеку от Новотроицкого - гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
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- в районе Водяного - с ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия.
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