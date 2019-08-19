ООС: боевики 13 раз обстреляли украинские позиции

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восход» противник совершил 11 обстрелов позиций Объединенных силам:



неподалеку от Пищевика - из стрелкового оружия;



дважды вблизи Водяного - из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия;



трижды рядом с Лебединским - из стрелкового оружия;



дважды вблизи Талаковки - из стрелкового оружия;



дважды неподалеку Павлополь - из автоматических гранатометов и стрелкового оружия;



вблизи н.п. Песок - из ручных противотанковых гранатометов.



В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 2 обстрелы позиций Объединенных сил:



в районе Новолуганского - из вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;



неподалеку от Луганского - из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.



За минувшие сутки потери в результате вражеских обстрелов с нашей стороны не было.

С начала текущих суток противник совершил 2 обстрела позиций Объединенных сил в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток":



неподалеку от Новотроицкого - гранатометов различных систем и стрелкового оружия;



в районе Водяного - с ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия.



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