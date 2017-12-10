В зоне АТО возросло количество нарушений, - ОБСЕ

В Донецкой области СММ констатировала увеличение количества нарушений режима прекращения огня, если сравнивать с предыдущим отчетным периодом (зафиксировав примерно 560 взрывов против около 200 соответственно).

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В Луганской области Миссия констатировала увеличение количества нарушений режима прекращения огня, одновременно зафиксировав меньшее количество взрывов (примерно 70), если сравнивать с предыдущим отчетным периодом (около 120 взрывов).

"Доступ СММ оставался ограниченным как на участках разведения, так и в других районах, в частности на блокпосту неподалеку Верхньоширокивского. Наблюдатели зафиксировали вызваны обстрелом повреждения гражданских объектов вблизи поселка Красный Яр в Октябрьском районе Луганска", - говорится в отчете.

Напомним, за минувшие сутки, зафиксировано 39 нарушений режима прекращения огня со стороны оккупантов . В случаях, когда обстрелы противника составили непосредственную угрозу жизни и здоровью наших воинов, подразделения Вооруженных Сил Украины отвечали противнику огнем из гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия. Вследствие вражеских обстрелов ни один украинский защитник не пострадал.