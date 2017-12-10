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Делегации Украины и США начали встречу в Джидде
09:37 • 11831 просмотра

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
06:59 • 26011 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
06:00 • 101251 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 110620 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 131284 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 106712 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 108281 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 113238 просмотра

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Актуальное
В зоне АТО возросло количество нарушений, - ОБСЕ

В зоне АТО возросло количество нарушений, - ОБСЕ

Киев  •  УНН

 • 8530 просмотра

КИЕВ. 10 декабря. УНН. Наблюдательная миссия ОБСЕ на Донбассе зафиксировала увеличение количества нарушений режима "тишины" в зоне АТО за период с 19:30 7 декабря с 19:30 8 декабря. Об этом говорится в отчете организации от 9 декабря, передает УНН.

В Донецкой области СММ констатировала увеличение количества нарушений режима прекращения огня, если сравнивать с предыдущим отчетным периодом (зафиксировав примерно 560 взрывов против около 200 соответственно).

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В Луганской области Миссия констатировала увеличение количества нарушений режима прекращения огня, одновременно зафиксировав меньшее количество взрывов (примерно 70), если сравнивать с предыдущим отчетным периодом (около 120 взрывов).

"Доступ СММ оставался ограниченным как на участках разведения, так и в других районах, в частности на блокпосту неподалеку Верхньоширокивского. Наблюдатели зафиксировали вызваны обстрелом повреждения гражданских объектов вблизи поселка Красный Яр в Октябрьском районе Луганска", - говорится в отчете.

Напомним, за минувшие сутки, зафиксировано 39 нарушений режима прекращения огня со стороны оккупантов . В случаях, когда обстрелы противника составили непосредственную угрозу жизни и здоровью наших воинов, подразделения Вооруженных Сил Украины отвечали противнику огнем из гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия. Вследствие вражеских обстрелов ни один украинский защитник не пострадал.

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