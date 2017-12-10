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В зоні АТО зросла кількість порушень, - ОБСЄ

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 грудня. УНН. Спостережна місія ОБСЄ на Донбасі зафіксувала збільшення кількості порушень режиму "тиші" в зоні АТО за період з 19:30 7 грудня з 19:30 8 грудня. Про це йдеться у звіті організації від 9 грудня, передає УНН.

У Донецькій області СММ констатувала збільшення кількості порушень режиму припинення вогню, якщо порівнювати з попереднім звітним періодом(зафіксувавши приблизно 560 вибухів проти близько 200 відповідно).

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У Луганській області Місія констатувала збільшення кількості порушень режиму припинення вогню, одночасно зафіксувавши меншу кількість вибухів (приблизно 70), якщо порівнювати з попереднім звітним періодом(близько 120 вибухів).

"Доступ СММ залишався обмеженим як на ділянках розведення, так і в інших районах, зокрема на блокпосту неподалік Верхньоширокивского. Спостерігачі зафіксували викликані обстрілом пошкодження цивільних об'єктів поблизу селища Червоний Яр в Жовтневому районі Луганська", - йдеться у звіті.

Нагадаємо, за минулу добу, зафіксовано 39 порушень режиму припинення вогню з боку окупантів. У випадках, коли обстріли противника становили безпосередню загрозу життю і здоров’ю наших воїнів, підрозділи Збройних Сил України відповідали противнику вогнем із гранатометів, кулеметів та стрілецької зброї. Внаслідок ворожих обстрілів жоден український захисник не постраждав.

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