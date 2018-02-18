В зоне АТО на мине подорвались двое боевиков - штаб
Киев • УНН
КИЕВ. 18 февраля. УНН. По данным разведки штаба Антитеррористической операции, сегодня, 18 февраля, около передовых позиций сил АТО на Светлодарской дуге на собственных минно-взрывных заграждениях подорвались двое боевиков из так называемой 7 отдельной мотострелковой бригады незаконных вооруженных формирований. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в сети Facebook, передает УНН.
"Оба боевика оказались гражданами Российской Федерации. Один из них - Любинов Владимир Владимирович, 1988 года рождения, житель Краснодарского края, погиб. Другой - Михайлов Сергей Валерьевич, 1972 года рождения, житель города Астрахань, получил минно-взрывные ранения", - говорится в сообщении.
В штабе АТО не исключают, что пророссийские медиа-ресурсы будут пытаться обвинить силы АТО в нарушении Минских договоренностей и припишут гибель и ранения боевиков украинским защитникам.
Сейчас выясняется информация о принадлежности боевиков к регулярным войскам Российской Федерации.
Напомним, с начала суток боевики 7 раз обстреляли позиции сил антитеррористической операции, в результате чего получил ранения один украинский военнослужащий.