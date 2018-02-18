В зоні АТО на міні підірвалися двоє бойовиків - штаб
Київ • УНН
КИЇВ. 18 лютого. УНН. За даними розвідки штабу Антитерористичної операції, сьогодні, 18 лютого, поблизу передових позицій сил АТО на Світлодарській дузі на власних мінно-вибухових загородженнях підірвалися двоє бойовиків так званої 7 окремої мотострілецької бригади незаконних збройних формувань. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО в мережі Facebook, передає УНН.
“Обоє бойовиків виявилися громадянами Російської Федерації. Один із них — Любінов Володимир Володимирович, 1988 року народження, мешканець Краснодарського краю, загинув. Інший — Михайлов Сергій Валерійович, 1972 року народження, мешканець міста Астрахань, отримав мінно-вибухові поранення”, — йдеться в повідомлені.
В штабі АТО не виключають, що проросійські медіа-ресурси намагатимуться звинуватити сили АТО в порушенні Мінських домовленостей та припишуть загибель та поранення бойовиків українським захисникам.
Наразі з’ясовується інформація щодо приналежності бойовиків до регулярних військ Російської Федерації.
Нагадаємо, з початку доби бойовики 7 разів обстріляли позиції сил антитерористичної операції, у наслідок чого отримав поранення один український військовослужбовець.