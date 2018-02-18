В зоні АТО на міні підірвалися двоє бойовиків - штаб

“Обоє бойовиків виявилися громадянами Російської Федерації. Один із них — Любінов Володимир Володимирович, 1988 року народження, мешканець Краснодарського краю, загинув. Інший — Михайлов Сергій Валерійович, 1972 року народження, мешканець міста Астрахань, отримав мінно-вибухові поранення”, — йдеться в повідомлені.

В штабі АТО не виключають, що проросійські медіа-ресурси намагатимуться звинуватити сили АТО в порушенні Мінських домовленостей та припишуть загибель та поранення бойовиків українським захисникам.

Наразі з’ясовується інформація щодо приналежності бойовиків до регулярних військ Російської Федерації.

Нагадаємо, з початку доби бойовики 7 разів обстріляли позиції сил антитерористичної операції, у наслідок чого отримав поранення один український військовослужбовець.