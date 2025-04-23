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MIM-104 Patriot

В зоне отчуждения не реализовали пожарную программу из-за нехватки финансирования - ГАЗО

Киев • УНН

 • 1958 просмотра

Комплексный план по восстановлению системы пожарной безопасности в Чернобыльской зоне на 2021–2024 годы не был реализован из-за отсутствия финансирования. В настоящее время в зоне отчуждения имеются две лесные пожарные станции и отряд ГСЧС.

В зоне отчуждения не реализовали пожарную программу из-за нехватки финансирования - ГАЗО

После масштабных пожаров 2020 года в Чернобыльской зоне был утвержден комплексный план по восстановлению системы пожарной безопасности в зоне отчуждения на 2021–2024 годы. Однако из-за отсутствия средств большинство запланированных мероприятий не были реализованы. Об этом сообщил Михаил Байтала, начальник управления по вопросам обеспечения барьерной функции зоны отчуждения, природно-заповедного фонда, радиационной безопасности, охраны труда и гражданской защиты ГАЗВ во время пресс-конференции, передает корреспондент УНН.

После (пожара,-ред.) 2020 года, мы приняли учреждение, глядя на распоряжение кабинета министров, которое называется "Комплексный план мероприятий и создание восстановления системы пожарной безопасности на территории Зоны Отчуждения и зоны безусловного обязательного отселения на 2021-2024 годы". Планировалось выделить порядка 1,2 миллиардов — по 250 миллионов каждый год для того, чтобы сделать мероприятия… Она (постановление,-ред.) не реализована в связи с отсутствием финансирования

- отметил Байтала.

По его словам, сейчас в зоне отчуждения есть две лесные пожарные станции, а также отряд ГСЧС, который дислоцируется непосредственно в зоне. Дополнительно создается еще одна пожарная станция на территории заповедника. 

"Этими силами мы будем  ликвидировать пожары. А для этого мы максимально предприняли все меры: первое - раннее выявление, второе - раннее эффективное проведение разведки и тушения на начальной стадии. Третье - проблематичный вопрос, потому что ⅓ территории у нас заминирована. Поэтому угроза гораздо сложнее",-добавил Байтала.

Украина и Франция готовят проекты по возобновляемой энергетике в зоне отчуждения04.04.25, 14:57 • 4336 просмотров

Алина Волянская

Алина Волянская

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