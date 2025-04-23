У зоні відчуження не реалізували пожежну програму через брак фінансування - ДАЗВ

Після масштабних пожеж 2020 року в Чорнобильській зоні було затверджено комплексний план із відновлення системи пожежної безпеки в зоні відчуження на 2021–2024 роки. Однак через відсутність коштів більшість запланованих заходів не були реалізовані. Про це повідомив Михайло Байтала, начальник управління з питань забезпечення барʼєрної функції зони відчуження, природно-заповідного фонду, радіаційної безпеки, охорони праці та цивільного захисту ДАЗВ під час пресконференції, передає кореспондент УНН.

Після (пожежі,-ред.) 2020 року, ми прийняли установу, дивлячись на розпорядження кабінету міністрів, яке називається "Комплексний план заходів і створення відновлення системи пожежної безпеки на території Зони Відчуження та зони безумовного обовʼязкового відселення на 2021-2024 роки". Планувалося виділити порядка 1,2 мільярдів — по 250 мільйонів кожен рік для того, щоб зробити заходи… Вона (постанова,-ред.) нереалізована у звʼязку з відсутністю фінансування - зазначив Байтала.

За його словами, наразі зона відчуження має дві лісові пожежні станції, а також загін ДСНС, який дислокується безпосередньо в зоні. Додатково створюється ще одна пожежна станція на території заповідника.

"Цими силами ми будемо ліквідовувати пожежі. А для цього ми максимально зробили всі заходи: перше - ранньовиявлення, друге - раннє ефективне проведення розвідки і гасіння на початковій стадії. Третє - проблематичне питання, бо ⅓ території в нас замінована. Тому загроза набагато складніша",-додав Байтала.

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