В зоне отчуждения ЧАЭС снова вспыхнули пожары, основные очаги локализовали

В зоне отчуждения ЧАЭС продолжается ликвидация пожара травяного настила, лесной подстилки и валежника, передает УНН со ссылкой на ГСЧС.

Детали

Сейчас спасателям удалось локализовать основные очаги возгорания и не допустить распространения огня на значительные площади.

Во время работ специалисты ГСЧС постоянно контролируют радиационный фон: его показатели не превышают установленных допустимых норм.