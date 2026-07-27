В зоне отчуждения ЧАЭС снова вспыхнули пожары, основные очаги локализовали
Киев • УНН
В зоне отчуждения ЧАЭС продолжается ликвидация пожара травяного настила и лесной подстилки. Спасатели локализовали возгорание, радиационный фон в норме.
В зоне отчуждения ЧАЭС продолжается ликвидация пожара травяного настила, лесной подстилки и валежника, передает УНН со ссылкой на ГСЧС.
Детали
Сейчас спасателям удалось локализовать основные очаги возгорания и не допустить распространения огня на значительные площади.
Во время работ специалисты ГСЧС постоянно контролируют радиационный фон: его показатели не превышают установленных допустимых норм.