В операционной зоне ОСУВ "Таврия" за июль расходы российских оккупантов составили 3200 человек убитыми, ранеными и пленными. Об этом рассказал представитель ОСУВ "Таврия" Дмитрий Лыховий в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.

"Я посчитал статистику по всей операционной зоне за июль, то в ОСУВ "Таврия" она составляет 3200 человек убитыми, ранеными и пленными. Если учесть, что интенсивность боевых действий именно, как штурмовых на земле сравнительно не высока с другими направлениями, то 3 200 отминусованных российских воинов, как по мне - это очень неплохая цифра", - рассказал Лиховий.

Также комментируя потери рф по вооружению и военной технике, он сообщил, что за июль выведено из строя, поражено или повреждено 1371 единицу.

Кроме того, он отметил, что сейчас количество вражеских войск, например в Запорожской области остается примерно постоянным, изменений нет.

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