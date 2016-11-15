В зонах боевых действий на Донбассе погибли около 2 тыс. мирных жителей - отчет МУС
Киев • УНН
КИЕВ. 15 ноября. УНН. Международный уголовный суд в Гааге отчитался о том, что в зонах боевых действий на Донбассе с апреля 2014 г. по июнь 2016 г. погибло около 2 тыс. мирных жителей. Об этом говорится в отчете о предварительном расследовании ситуации в Украине, опубликованном 14 ноября, передает УНН.
"В период с апреля 2014 по июнь 2016 года в зонах боевых действий погибло до 2 тыс. мирных жителей, в основном (85-90%) в результате артиллерийского обстрела населенных пунктов как в зонах, контролируемых правительством, так и на территориях под контролем военных группировок", - отметили в отчете.
Как сообщал УНН, Международный уголовный суд в Гааге задокументировал более 800 случаев возможного совершения преступлений, совершенных на Донбассе начиная с 20 февраля 2014 года.