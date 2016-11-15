В зонах бойових дій на Донбасі загинуло близько 2 тис. мирних жителів – звіт МКС
Київ • УНН
КИЇВ. 15 листопада. УНН. Міжнародний кримінальний суд в Гаазі відзвітував про те, що в зонах бойових дій на Донбасі з квітня 2014 року по червень 2016 року загинуло близько 2 тис. мирних жителів. Про це йдеться в звіті про попереднє розслідування ситуації в Україні, опублікованому 14 листопада, передає УНН.
“У період з квітня 2014 року по червень 2016 року в зонах бойових дій загинуло до 2 000 мирних жителів, в основному (85-90%) в результаті артилерійського обстрілу населених пунктів як в зонах, контрольованих урядом, так і на територіях під контролем військових угруповань”, — зазначили у звіті.
Як повідомляв УНН, Міжнародний кримінальний суд в Гаазі задокументував понад 800 випадків можливого скоєння злочинів, здійснених на Донбасі починаючи з 20 лютого 2014 року.