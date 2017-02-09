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В ЖК Scandia квартира с террасой стоит 20 тыс. долл. США

Киев • УНН

 • 6918 просмотра

КИЕВ. 9 февраля. УНН. Однокомнатная квартира с террасой в одном из крупнейших жилых комплексов Украины - ЖК "Scandia" стоит сейчас от 544 тыс. грн, что эквивалентно почти 20 тыс. долл. по курсу НБУ, сообщает УНН.

В ЖК Scandia квартира с террасой стоит 20 тыс. долл. США

За такие деньги застройщик предлагает квартиру общей площадью 45,9 квадратных метров (жилая площадь - 16,25 квадратных метров, кухня - 12,00 квадратных метров) и большой террасой.

Отметим, что ЖК "Scandia", строительство которого началось в Броварах, в общем предусматривает 100 семиэтажных домов, которые будут вводиться в эксплуатацию поочередно.

На первом этапе будет построено 492 квартиры: 251 однокомнатных, 175 двухкомнатных и 66 трехкомнатных. При этом
на первых этажах домов, предусмотрено планировки квартир со своей придомовой территорией - террасами, а на последних этажах расположены квартиры с высотой потолков до 6 м, позволяющие реализовать любые дизайнерские фантазии.

Все квартиры будут оснащены двухконтурными газовыми котлами, индивидуальными счетчиками воды, электроэнергии и газа, которые позволяют оптимизировать коммунальные платежи.

Артезианская вода в кранах будет пригодна для питья без дополнительной очистки.

Для владельцев велосипедов, колясок и других вещей, которые не обязательно и неудобно хранить в квартирах, предусмотрены места для хранения - специальные помещения на этажах.
В зависимости от дома, окна выходят или во двор, или на озеро, или на лесопарк.

В общем ЖК "Scandia" строится по принципу "город в городе".
Общая площадь застройки будет достигать 80 га. Кроме жилых домов, скандинавский городок будет иметь собственную масштабную инфраструктуру: парк с озером, амфитеатр для концертов, детские школы и садики, детские и спортивные площадки, магазины, офисы, спортклубы.

Более подробную информацию о ЖК "Scandia" можно узнать на сайте компании или в отделе продаж по адресу: г. Бровары, ул. Богунская.

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