В ЖК Scandia квартира з терасою коштує 20 тис. дол. США
Київ • УНН
КИЇВ. 9 лютого. УНН. Однокімнатна квартира з терасою в одному з найбільших житлових комплексів України - ЖК “Scandia” коштує нині від 544 тис. грн, що еквівалентно майже 20 тис. дол. за курсом НБУ, повідомляє УНН.
За такі кошти забудовник пропонує квартиру загальною площею 45,9 квадратних метрів (житлова площа — 16,25 квадратних метрів, кухня — 12,00 квадратних метрів) та великою терасою.
Зазначимо, що ЖК “Scandia”, будівництво якого розпочалося у Броварах, загалом передбачає 100 семиповерхових будинків, які будуть вводитися в експлуатацію почергово.
На першому етапі буде побудовано 492 квартири: 251 однокімнатних, 175 двокімнатних та 66 трикімнатних. При цьому
на перших поверхах будинків, передбачене планування квартир зі своєю прибудинковою територією – терасами, а на останніх поверхах розташовані квартири з висотою стель до 6 м, що дозволяють реалізувати будь-які дизайнерські фантазії.
Усі квартири будуть оснащені двоконтурними газовими котлами, індивідуальними лічильниками води, електроенергії та газу, які дозволяють оптимізувати комунальні платежі.
Артезіанська вода в кранах буде придатна для пиття без додаткового очищення.
Для власників велосипедів, колясок та інших речей, які необов’язково і незручно зберігати в квартирах, передбачені місця для зберігання – спеціальні приміщення на поверхах.
Залежно від будинку, вікна виходять або у двір, або на озеро, або на лісопарк.
Загалом ЖК “Scandia” будується за принципом “місто в місті”.
Загальна площа забудови досягатиме 80 га. Окрім житлових будинків, скандинавське містечко матиме власну масштабну інфраструктуру: парк з озером, амфітеатр для концертів, дитячі школи і садочки, дитячі та спортивні майданчики, магазини, офіси, спортклуби.
Більш детальну інформацію про ЖК “Scandia” можна дізнатися на сайті компанії або у відділі продажів за адресою: м.Бровари, вул. Богунська.