В.Жириновский предложил сократить и изменить гимн РФ
Киев • УНН
КИЕВ. 11 января. УНН. Лидер Либерально-демократической партии России Владимир Жириновский предложил сократить и изменить гимн Российской Федерации и изменить его текст, передает УНН со ссылкой на ТАСС .
"Мне кажется, надо поправить. Шесть куплетов ... Получается очень долго, оставить три куплета и припев четвертым. Пусть комитет (Госдумы, ред.) по культуре этим займется", - сказал В.Жириновский, выступая на пленарном заседании.
Содержание гимна, по его мнению, также оставляет желать лучшего.
"Гимн должен вдохновлять и показывать, какая страна. Там о стране вообще ни слова не сказано", - считает лидер ЛДПР.
Напомним, 3 июня 2016 года депутат Госдумы РФ Роман Худяков обратился к российскому Министерству юстиции с просьбой признать экстремистскими все варианты стихотворения Павла Чубинского (всего их пять, - ред.), которое легло в основу гимна Украины "Ще не вмерла Украина".