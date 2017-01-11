В.Жириновський запропонував скоротити та змінити гімн РФ
Київ • УНН
КИЇВ. 11 січня. УНН. Лідер ліберально-демократичної партії Росії Володимир Жириновський запропонував скоротити та змінити гімн Російської Федерації і змінити його текст, передає УНН з посиланням на ТАСС.
"Мені здається, треба поправити. Шість куплетів... Виходить дуже довго, залишити три куплети і приспів четвертим. Нехай комітет (Держдуми, -ред.) по культурі цим займеться", - сказав В.Жириновський, виступаючи на пленарному засіданні.
Зміст гімну, на його думку, також не найкращий.
"Гімн має надихати і показувати, яка країна. Там про країну взагалі ні слова не сказано",-вважає лідер ЛДПР.
Нагадаємо, 3 червня 2016 року депутат Держдуми РФ Роман Худяков звернувся до російського Міністерства юстиції з проханням визнати екстремістськими всі варіанти вірша Павла Чубинського (всього їх п'ять, – ред.), яке лягло в основу гімну України "Ще не вмерла України".