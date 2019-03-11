В Вооруженных силах озвучили стоимость реконструкции трех арсеналов
Киев • УНН
КИЕВ. 11 марта. УНН. Стоимость реконструкции трех украинских военных арсеналов составляет около 5 млрд грн, но обойдется вооруженным силам Украины в менее 4,5 млн грн. Об этом во время брифинга в Киеве заявил начальник Центрального управления безопасности военной службы Вооруженных сил Украины полковник Николай Швец, передает корреспондент УНН.
"Руководство Министерством обороны Украины и Генеральным штабом было принято соответствующее решение о реконструкции трех арсеналов хранения боеприпасов ... По результатам проведенных в установленном порядке процедур Министерством обороны Украины были заключены государственные контракты с ООО "Северо-Украинский строительный альянс" и " Строительная компания Укрстроймонтаж" . Стоимость строительства согласно отработанных проектов реконструкции технических территорий составляет около 5 млрд грн, но благодаря проведению переговорных процедур общую фактическую стоимость контрактов удалось уменьшить на 530 млн грн", - сказал Швец.
По словам генерала, на основании этих контрактов в 2018 году были начаты работы по строительству первой очереди защитных обсыпанных хранилищ в количестве 35 единиц. Завершение строительства первой очереди хранилища запланировано до конца 2019 года, добавил он.
Как сообщал УНН, за четыре года в Украине переместили более 300 тонн боеприпасов .