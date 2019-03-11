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В Збройних силах озвучили вартість реконструкції трьох арсеналів

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 березня. УНН. Вартість реконструкції трьох українських військових арсеналів становить навколо 5 млрд грн, але обійдеться збройним силам України у менше ніж 4,5 млн грн. Про це під час брифінгу у Києві заявив начальник Центрального управління безпеки військової служби Збройних сил України полковник Микола Швець, передає кореспондент УНН.

"Керівництво Міністерством оборони України та Генеральним штабом було прийняте відповідне рішення щодо реконструкції трьох арсеналів зберігання боєзапасів... За результатами проведених за встановленим порядком процедур Міністерством оборони України були укладені державні контракти з ТОВ "Північно-Український будівельний альянс" та "Будівельна компанія Укрбудмонтаж". Вартість будівництва згідно відпрацьованих проектів реконструкції технічних територій становить близько 5 млрд грн, але завдяки проведенню переговорних процедур загальну фактичну вартість контрактів вдалось зменшити на 530 млн грн", - сказав Швець.

За словами генерала, на підставі цих контрактів у 2018 році було розпочато роботи з будівництва першої черги захисних обсипаних сховищ у кількості 35 одиниць. Завершення будівництва першої черги сховищ заплановане до кінця 2019 року, додав він.

Як повідомляв УНН, за чотири роки в Україні перемістили понад 300 тонн боєприпасів

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