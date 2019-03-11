За чотири роки в Україні перемістили понад 300 тонн боєприпасів

КИЇВ. 11 березня. УНН. Протягом 2014-2018 років в Україні між арсеналами, базами та складами для розосередження, у тому числі з лівобережної України, було перевезено 326 тис. тонн боєприпасів. Про це під час брифінгу у Києві заявив начальник Озброєння Збройних сил України генерал-майор Микола Шевцов, передає кореспондент УНН.