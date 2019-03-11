За чотири роки в Україні перемістили понад 300 тонн боєприпасів
Київ • УНН
КИЇВ. 11 березня. УНН. Протягом 2014-2018 років в Україні між арсеналами, базами та складами для розосередження, у тому числі з лівобережної України, було перевезено 326 тис. тонн боєприпасів. Про це під час брифінгу у Києві заявив начальник Озброєння Збройних сил України генерал-майор Микола Шевцов, передає кореспондент УНН.
"З метою збереження боєзапасу було проведено значну роботу по розосередженню боєприпасів, укриттю їх у захищених сховищах та евакуацію з лівобережної України. Так, протягом 2014-2018 років перевезено між арсеналами, базами та складами для розосередження, у тому числі з лівобережної України, 326 тис. тонн боєприпасів", - сказав він.
Такий об’єм, за підрахунками генерал-майора, складає 5,5 тис. вагонів або більше 100 військових ешелонів.
"Близько 4 арсеналів зберігання боєзапасів за цей період було просто переміщено, що дало нам можливість зберегти частину боєприпасів, що знаходились на арсеналах, на яких виникли надзвичайні події. З початку 2019 року робота продовжується - вже переміщено понад 30 тис. тонн боєприпасів та засобів ураження", - додав він.
Як повідомляв УНН, ЗСУ потребують близько 336 тис. захищених залізобетонних сховищ для боєприпасів.
Раніше повідомлялося, що розмінування під Ічнею, де у жовтні минулого року сталися вибухи на військових складах, завершено.