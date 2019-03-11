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За четыре года в Украине переместили более 300 тонн боеприпасов

За четыре года в Украине переместили более 300 тонн боеприпасов

Киев  •  УНН

 • 8364 просмотра

КИЕВ. 11 марта. УНН. В течение 2014-2018 годов в Украине между арсеналами, базами и складами для рассредоточения, в том числе с левобережной Украины, было перевезено 326 тыс. тонн боеприпасов. Об этом во время брифинга в Киеве заявил начальник Вооружения Вооруженных сил Украины генерал-майор Николай Шевцов, передает корреспондент УНН.

"С целью сохранения боезапаса была проведена значительная работа по рассредоточению боеприпасов, укрытию их в защищенных хранилищах и эвакуации из левобережной Украины. Так, в течение 2014-2018 годов перевезено между арсеналами, базами и складами для рассредоточения, в том числе с левобережной Украины, 326 тыс. тонн боеприпасов", - сказал он.

Такой объем, по подсчетам генерал-майора, составляет 5,5 тыс. вагонов или более 100 воинских эшелонов.

"Около 4 арсеналов хранения боеприпасов за этот период было просто перемещено, что дало нам возможность сохранить часть боеприпасов, находящихся на арсеналах, на которых возникли чрезвычайные происшествия. С начала 2019 года работа продолжается - уже перемещено более 30 тыс. тонн боеприпасов и средств поражения", - добавил он.

Как сообщал УНН, ВСУ нуждаются в около 336 тыс. защищенных железобетонных хранилищах для боеприпасов.

Ранее сообщалось, что разминирование под Ичней, где в октябре прошлого года произошли взрывы на военных складах, завершено.

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