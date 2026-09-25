В Запорожской области разоблачена ОПГ, которая производила топливо из автомобильных шин
Киев • УНН
Правоохранители разоблачили пятерых участников группы, которые перерабатывали шины без лицензий. Арестованы имущество и топливо на 6,6 млн грн.
В Запорожской области правоохранители разоблачили организованную преступную группу, которая незаконно перерабатывала автомобильные шины методом пиролиза и производила из них топливо. Участники группы реализовали более 28 тысяч литров топлива на сумму свыше 520 тысяч гривен. Об этом сообщает Нацполиция Украины, пишет УНН.
По данным следствия, должностные лица общества организовали на двух производственных площадках переработку отработанных автомобильных шин методом пиролиза и последующее изготовление топлива. Производство, хранение и реализация подакцизной продукции осуществлялись без соответствующих лицензий, — говорится в сообщении
На площадках установили котлы-утилизаторы, ректификационные колонны, теплообменники, газонакопители и другое оборудование, с помощью которого использованные автомобильные шины подвергали термической пиролизной переработке. Полученное в результате пиролиза топливо реализовывали субъектам хозяйствования преимущественно за наличные.
Установлено, что участники группы незаконно изготовили и реализовали более 28 000 литров топлива на сумму свыше 520 000 грн.
В состав организованной группы входили директор и учредитель общества, двое работников предприятия и еще одно лицо.
18 сентября полицейские сообщили о подозрении пяти участникам организованной преступной группы.
Для обеспечения возмещения причиненного ущерба наложен арест на изъятые денежные средства, имущество подозреваемых и незаконно изготовленное топливо общей стоимостью более 6,6 млн грн.
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