На Запоріжжі викрили ОЗГ, яка виготовляла пальне з автомобільних шин
Київ • УНН
Правоохоронці викрили п’ятьох учасників групи, які переробляли шини без ліцензій. Арештовано майно та пальне на 6,6 млн грн.
На Запоріжжі правоохоронці викрили організовану злочинну групу, яка незаконно переробляла автомобільні шини методом піролізу та виготовляла з них пальне. Учасники групи реалізували понад 28 тисяч літрів пального на суму більш як 520 тисяч гривень. Про це повідомляє Нацполіція України, пише УНН.
За даними слідства, посадовці товариства організували на двох виробничих майданчиках переробку відпрацьованих автомобільних шин методом піролізу та подальше виготовлення пального. Виробництво, зберігання та реалізація підакцизної продукції здійснювалися без відповідних ліцензій, - йдеться у повідомленні
На майданчиках встановили котли-утилізатори, ректифікаційні колони, теплообмінники, газонакопичувачі та інше обладнання, за допомогою якого вживані автомобільні шини піддавали термічній піролізній переробці. Отримане в результаті піролізу пальне реалізовували суб’єктам господарювання переважно за готівку.
Встановлено, що учасники групи незаконно виготовили та реалізували понад 28 000 літрів пального на більш ніж 520 000 грн.
До складу організованої групи входили директор і засновник товариства, двоє працівників підприємства та ще одна особа.
18 вересня поліцейські повідомили про підозру п’ятьом учасникам організованої злочинної групи.
Для забезпечення відшкодування завданих збитків накладено арешт на вилучені кошти, майно підозрюваних та незаконно виготовлене пальне загальною вартістю понад 6,6 млн грн.
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