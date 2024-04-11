В Запорожской области произошли взрывы

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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ivan-fedorov-politykИван Федоров
Эксклюзив
КГГА о демонтаже Арки дружбы народов: не является самым насущным вопросом сегодня
  •  113062 просмотра

КГГА о демонтаже Арки дружбы народов: не является самым насущным вопросом сегодня

Эксклюзив
В Комитете нацбезопасности объяснили, когда будет поручение о разработке законопроекта по демобилизации
  •  111816 просмотра

В Комитете нацбезопасности объяснили, когда будет поручение о разработке законопроекта по демобилизации

Эксклюзив
Кабмин игнорирует поручение СНБО об аудите блокировки налоговых накладных, которое Гетманцев пытается легализовать законопроектом "о клубе белого бизнеса" - нардеп
  •  114960 просмотра

Кабмин игнорирует поручение СНБО об аудите блокировки налоговых накладных, которое Гетманцев пытается легализовать законопроектом "о клубе белого бизнеса" - нардеп

Эксклюзив
Блокада на границе с Польшей: польские фермеры до сих пор блокируют три пункта пропуска, в очередях около 450 грузовиков
  •  110316 просмотра

Блокада на границе с Польшей: польские фермеры до сих пор блокируют три пункта пропуска, в очередях около 450 грузовиков

Эксклюзив
Согласование в ЕС новых условий либерализации торговли с Украиной: в УКАБ назвали потенциальные потери для экономики
  •  85125 просмотра

Согласование в ЕС новых условий либерализации торговли с Украиной: в УКАБ назвали потенциальные потери для экономики

Эксклюзив
Демобилизацию планируют исключить из законопроекта о мобилизации - источники
9 апреля 2024, 18:15  •  114887 просмотра

Демобилизацию планируют исключить из законопроекта о мобилизации - источники

Эксклюзив
Возраст до 40 лет: в НСЗУ рассказали, могут ли пересмотреть возрастные ограничения для женщин на участие в программе лечения бесплодия за госсредства
9 апреля 2024, 15:37  •  115061 просмотра

Возраст до 40 лет: в НСЗУ рассказали, могут ли пересмотреть возрастные ограничения для женщин на участие в программе лечения бесплодия за госсредства

Эксклюзив
Окончательного решения уволить Костина с должности Генпрокурора нет - источник
9 апреля 2024, 15:10  •  114330 просмотра

Окончательного решения уволить Костина с должности Генпрокурора нет - источник

Эксклюзив
Начальника сервисного центра на Черниговщине подозревают во взяточничестве: суд арестовал его с залогом в 1 млн грн, который внесли сразу
9 апреля 2024, 14:43  •  108110 просмотра

Начальника сервисного центра на Черниговщине подозревают во взяточничестве: суд арестовал его с залогом в 1 млн грн, который внесли сразу

Эксклюзив
Убийство подростка на станции фуникулера в Киеве: прокуратура будет ходатайствовать о содержании под стражей для подозреваемого
9 апреля 2024, 07:16  •  113495 просмотра

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5 апреля 2024, 10:51  •  386300 просмотра
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"Дело Шило": нестыковки, "друзья" и враги

4 апреля 2024, 15:10  •  406776 просмотра
В Винницкой области священник московского патриархата устроил очередную провокацию возле храма ПЦУ: детали

В Винницкой области священник московского патриархата устроил очередную провокацию возле храма ПЦУ: детали
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3 апреля 2024, 11:28  •  464385 просмотра

В Запорожской области произошли взрывы

О взрывах в Запорожской области сообщил председатель Запорожской ОГА Иван Федоров.

Война •   •  16256 просмотра
В Запорожской области произошли взрывы

В Харькове прогремела серия взрывов

рф нанесла по меньшей мере пять ударов по Харькову, по словам главы ОВА Олега Синегубова.

Война •   •  18727 просмотра
В Харькове прогремела серия взрывов

Ракета рф выпущена в сторону Миргорода

Вражеская ракета была выпущена в сторону города Миргород, согласно сообщению Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины.

Война •   •  20658 просмотра
Ракета рф выпущена в сторону Миргорода

За 11 часов Рада рассмотрела 4294 поправки к закону о мобилизации

Верховная Рада рассмотрела 4294 поправки к законопроекту о мобилизации за 11-часовое заседание.

Война •   •  21893 просмотра
За 11 часов Рада рассмотрела 4294 поправки к закону о мобилизации

Объявлена воздушная тревога в Киеве и регионах

В Киеве и нескольких областях объявлена воздушная тревога из-за угрозы ударов российских баллистических ракет, а жителей призывают немедленно искать укрытие.

Война •   •  23707 просмотра
Объявлена воздушная тревога в Киеве и регионах

В Украине пройдет чешско-украинский театральный "Фестиваль взаимности"

Чешско-украинский театральный "Фестиваль взаимности" состоится в 5 городах Украины с 12 по 28 апреля 2024 года.

Культура •   •  21394 просмотра
В Украине пройдет чешско-украинский театральный "Фестиваль взаимности"

Бомбардировщики рф Ту-95МС маневрировали вблизи пусковых рубежей

российские стратегические бомбардировщики Ту-95МС маневрировали вблизи пусковых рубежей. Существует вероятность нанесения ударов крылатыми ракетами по Украине около 4:15-4:30 утра.

Война •   •  22248 просмотра
Бомбардировщики рф Ту-95МС маневрировали вблизи пусковых рубежей

Зафиксировано движение вражеских ударных беспилотников в западном направлении через несколько областей Украины

Вражеские ударные беспилотники были зафиксированы, двигаясь в западном направлении над несколькими регионами Украины.

Война •   •  22523 просмотра
Зафиксировано движение вражеских ударных беспилотников в западном направлении через несколько областей Украины

Более 220 агрессивных мигрантов пытались нелегально пересечь границу из беларуси в Польшу

Группа из более 220 агрессивно настроенных мигрантов из беларуси попыталась нелегально пересечь границу с Польшей силой, но была отбита польской пограничной службой и войсками.

Новости Мира •   •  22741 просмотра
Более 220 агрессивных мигрантов пытались нелегально пересечь границу из беларуси в Польшу

Инцидент в рф: БпЛА упал на больницу

БпЛА упал на здание больницы, строившейся в российском селе Липецкой области, вызвав пожар.

Война •   •  23483 просмотра
Инцидент в рф: БпЛА упал на больницу