В Запорожской области обустраивают антидроновые сетки: в частности, конструкции уже есть на улицах Орехова

Защитные "тоннели" из антидроновых сеток делаются в ответ на постоянные атаки российских БПЛА. Об этом, в частности, рассказывал спикер Сил обороны юга Украины Владислав Волошин, а сегодня можно увидеть в местных пабликах, передает УНН.

Детали

Для того чтобы сдержать удары fpv ударных дронов по тыловой логистике украинских войск, защитить людей и не дать противнику создать в прифронтовой зоне "мертвую полосу", десятки километров дорог и улиц накрывают антидроновыми сетками. Об этом недавно рассказал у себя на странице Спикер Сил обороны Юга Владислав Волошин.

О том, как в прифронтовом Орехове Запорожской области установлены антидроновые сетки на улицах, можно увидеть на фотографиях, которые сейчас опубликованы в сети.

Справка

Важно скрыть движение техники от российских FPV-дронов, поскольку БПЛА захватчиков атакуют все в радиусе досягаемости, как указано "в пределах 10 км от линии фронта". Поэтому эту зону военные называют "мертвой полосой".

Дополнение

Отмечается, что подобные конструкции, уже появившиеся в Орехове, есть также в окрестных районах Запорожской области.

Напомним

В мае УНН передавал: на приграничных территориях не уделяют должного внимания проблеме антидроновых сеток, - считает заместитель командира 3-й отдельной штурмовой бригады, экс-командир полка "Азов" Максим Жорин. Вне зоны ответственности подразделений их нет, хотя FPV-дроны достигают 40 км.