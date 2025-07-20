У Запорізькій області облаштовують антидронові сітки: зокрема конструкції вже є на вулицях Оріхова

Захисні "тунелі" з антидронових сіток робляться у відповідь на постійні атаки російських БПЛА. Про це зокрема розповідав речник Сил оборони півдня України Владислав Волошин, а сьогодні можна побачити у місцевих пабліках, передає УНН.

Деталі

Для того, щоб стримати удари fpv ударних дронів по тиловій логістиці українських військ, захистити людей, і не дати противнику створити у прифронтовій зоні "мертву смугу", десятки кілометрів доріг і вулиць накривають антидроновими сітками. Про це нещодавно розповів у себе на сторінці Речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин.

Про те, як у прифронтовому Оріхові Запорізької області встановлено антидронові сітки на вулицях, можна побачити на світлинах, які наразі опубліковано у мережі.

Довідка

Важливо приховати рух техніки від російських FPV-дронів, оскількі БПЛА загарбників атакують усе в радіусі досяжності, як зазначено "у межах 10 км від лінії фронту". Тому цю зону військові називають "мертвою смугою".

Доповнення

Зазначається, що подібні конструкції, що вже з’явилися в Оріхові, є також у навколишніх районах Запорізької області.

Нагадаємо

У травні УНН передавав: на прикордонних територіях не приділяють належної уваги проблемі антидронових сіток, - вважає заступник командира 3-ї окремої штурмової бригади, екскомандир полку "Азов" Максим Жорін. Поза зоною відповідальності підрозділів їх немає, хоча FPV-дрони сягають 40 км.