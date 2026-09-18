В Запорожье женщина обнаружила на балконе колонию из 250 летучих мышей

В Запорожье женщина обнаружила на балконе колонию из сотен летучих мышей. Как сообщили в ГСЧС, спасатели изъяли 250 животных, их передали представителям Украинского центра реабилитации рукокрылых, передает УНН.

Детали

Жительница одного из районов Запорожья обнаружила на собственном балконе колонию рукокрылых. Спасатели осторожно изъяли животных, поместили их в картонные коробки с вентиляцией, чтобы не травмировать, и передали представителям Украинского центра реабилитации рукокрылых.

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В ГСЧС подчеркнули, что все виды летучих мышей в Украине занесены в Красную книгу и нуждаются в охране, поэтому благодаря оперативным действиям ни одно животное не пострадало.

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