У Запоріжжі жінка виявила на балконі колонію з 250 кажанів
Київ • УНН
Жінка виявила на балконі колонію кажанів. Рятувальники передали 250 тварин до центру реабілітації, жодна не постраждала.
У Запоріжжі жінка виявила на балконі колонію із сотень кажанів. Як повідомили у ДСНС, рятувальники вилучили 250 тварин, їх передали представникам Українського центру реабілітації рукокрилих, передає УНН.
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Мешканка одного з районів Запоріжжя виявила на власному балконі колонію рукокрилих. Рятувальники обережно вилучили тварин, помістили їх у картонні коробки з вентиляцією, аби не травмувати, та передали представникам Українського центру реабілітації рукокрилих.
Додамо
У ДСНС наголосили, що всі види кажанів в Україні занесені до Червоної книги й потребують охорони, тож завдяки оперативним діям жодна тварина не постраждала.
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