В Запорожье во время воздушной тревоги прогремел взрыв во время воздушной тревоги
В Запорожье произошел взрыв на фоне воздушной тревоги; подробности и официальные комментарии ожидаются.
Украинский щедрый вечер планируют внести в перечень наследия ЮНЕСКО
Украина стремится включить свою традицию Щедрого вечера в список ЮНЕСКО, подчеркивая важность сохранения культурной идентичности.
США объявили о новом пакете военной помощи Украине на $250 млн
США предоставляют Украине военную помощь в размере 250 млн долларов, включая средства противовоздушной обороны, артиллерийские боеприпасы и противотанковое оружие, для усиления сопротивления России.
Польша заявила о ликвидации государственных медиа
Министр культуры Польши объявил о ликвидации государственных теле-, радио- и информационных агентств после решения президента о приостановлении их финансирования.
Сумское приграничье россияне атаковали два десятка раз в течение суток
Российские войска 20 раз атаковали Сумскую область, 84 взрыва произошли в семи населенных пунктах, включая минометные, артиллерийские обстрелы и удары с беспилотников.
В Украине увеличили компенсации работодателям за трудоустройство ВПЛ и ВПЛ с инвалидностью
Если работодатель принимает на работу ВПЛ, то в следующем году он получит право на компенсацию до 24 тысяч гривен за такое лицо.
В Крыму суд арестовал мужчину на 12 суток за подпись в паспорте
Суд в Крыму приговорил мужчину к 12 суткам ареста за надпись «Слава Украине» в паспорте.
лавров заявил, что россия и Индия приближаются к совместному производству военной техники
По словам сергея лаврова, россия и Индия продвинулись в переговорах о совместном военном производстве, что будет иметь стратегические преимущества для евразийской безопасности.
1,5% прироста ВВП в этом году дала оборонка - Камышин
По словам министра Камышина, оборонная промышленность Украины способствовала росту ВВП на 1,5% благодаря созданию совместных предприятий и увеличению объемов производства, в частности, беспилотников и боеприпасов.
Материал высосан из пальца: Игнат о новости Newsweek о пребывании F-16 в Украине
Представитель Воздушных сил Юрий Игнат опровергает утверждение Newsweek о пребывании в Украине самолетов F-16 и называет его безосновательным.