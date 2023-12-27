В Мелитополе прогремел взрыв - мэр

Во временно оккупированном Мелитополе в Запорожской области сегодня прогремел взрыв, а ночью слышали серию взрывов за городом, сообщил в среду мэр Мелитополя Иван Федоров, пишет УНН.

Предновогодний хлопок в "глубоком тылу" продолжается. Около часа назад взрыв прогремел в пока оккупированном Мелитополе, слышали жители в центре города - написал Федоров в Telegram.

А ночью, по словам Федорова, мелитопольцы фиксировали серию взрывов за городом. "Оккупанты традиционно отмалчиваются", - отметил он.

У оккупантов в Бердянске сегодня было громко, прозвучали два взрыва - Федоров