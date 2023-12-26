У оккупантов в Бердянске сегодня было громко, прозвучали два взрыва - Федоров

Во временно оккупированном Бердянске в Запорожской области сегодня было громко, прозвучало два мощных взрыва. Об этом во вторник сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров, пишет УНН.

В "глубоком тылу" продолжение хлопка. Громко в пока еще оккупированном Бердянске. Первый мощный взрыв прогремел более часа назад, второй - в полдень - написал Федоров в Telegram.

По его словам, последствия оккупанты умалчивают.

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