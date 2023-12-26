У оккупантов в Бердянске сегодня было громко, прозвучали два взрыва - Федоров
В оккупированном Бердянске Запорожской области прогремели два мощных взрыва.
Чтобы предотвратить незаконный оборот, в Украине создадут библиотеку эталонных образцов готовой табачной продукции - КНИИСЭ
Украина планирует создать библиотеку эталонных образцов готовой табачной продукции для борьбы с незаконным оборотом.
Китай ввел санкции против американской компании и двух исследователей по правам человека из-за работы в регионе Синьцзян
Китай наложил санкции на американскую фирму "Харон" и двух исследователей из-за их работы в Синьцзяне, обострив спор о возможных нарушениях прав человека.
россияне уничтожили более 26 тыс. гектаров леса в Луганской области - ОВА
россияне уничтожили более 26 000 гектаров луганских лесов, убытки превышают 180 миллиардов гривен.
Другие корабли могли также страдать от последствий атаки на "Новочеркасск" в Феодосии - Гуменюк
Представитель Минобороны Украины предполагает, что другие корабли, кроме "Новочеркасска", могут были повреждены после мощной детонации в Феодосии. Подтвержденной информации пока нет.
"Пополнение российского подводного черноморского флота": Зеленский сделал заявление после атаки на вражеский "новочеркасск"
Президент Украины Зеленский поблагодарил Воздушные силы за "пополнение подводного флота" рф после атаки на российский "новочеркасск".
На Киевщине на Рождество горели два храма
В Киевской области горели Церковь Рождества Богородицы и Свято-Михайловский храм.
Стало известно, от чего умерла 12-летняя украинка в россии
12-летняя девочка из Луганска умерла от осложнений после прививки российской вакциной "Совигрипп". Из 125 вакцинированных детей у 96 наблюдались симптомы ОРВИ и гриппа А.
Зеленский собрал Ставку: обсудили наращивание внутреннего оборонного производства
Президент Украины Владимир Зеленский провел заседание Ставки Верховного Главнокомандующего.
Гуменюк: не исключено, что "новочеркасск" мог быть загружен "шахедами", но информацию проверяют
Не исключено, что "новочеркасск" мог быть загружен "шахедами", но информацию проверяют, говорит Гуменюк.