Под Бердянском прогремели взрывы - глава ГВА
За пределами Бердянска были слышны взрывы, а российские войска заявляли об "успешной" работе противовоздушной обороны.
Латвия конфисковала у пьяных водителей и передала Украине автомобили почти на миллион евро
Латвия передала Украине 271 конфискованный автомобиль стоимостью почти 1 миллион евро в качестве помощи. Эти транспортные средства были изъяты у нетрезвых водителей.
Игнат прокомментировал фантазии россиян о "сбитых" F-16 в Украине
Российские пропагандисты ложно заявляют о сбитых в Украине F-16, спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат прокомментировал.
55 взрывов: враг за сутки обстрелял Сумскую и Черниговскую области 8 раз
Российские войска 8 раз атаковали Черниговскую и Сумскую области, вызвав 55 взрывов, но обошлось без жертв.
В оккупированном Мариуполе зафиксировано перемещение тяжелой техники россиян
Российские войска перебросили не менее 11 танков в направлении Запорожья из оккупированного Мариуполя.
Непогода оставила без света 72 населенных пункта, плановых отключений не предвидится - Минэнерго
Непогода вызвала обесточивание 72 населенных пунктов в четырех областях Украины; энергетическая ситуация остается стабильной, плановых отключений нет.
В Невском за сутки прогремело 15 взрывов, при попытке получить админуслуги в Северодонецке отправляют в военкомат - Луганская ОВА
Российские войска обстреляли Невское, совершив 15 взрывов; в Северодонецке мужчин, которые ищут работу, призывают в военкомат.
Из-за блокады на границе с Польшей в очереди 3,4 тыс. грузовиков, в разблокированных "Шегинях" - еще 700
3,4 тыс. грузовиков стоят в очереди на польско-украинской границе из-за блокады польских перевозчиков; разблокирован только пункт пропуска "Шегини".
Чтобы не праздновать Рождество в одиночестве: в Италии мужчина сбежал из-под домашнего ареста в тюрьму
В Италии мужчина, который находился под домашним арестом, пытался попасть в тюрьму, чтобы не встретить Рождество в одиночестве, но полиция вернула его домой.
Киев расчищает дороги: задействованы почти 460 единиц спецтехники и более 4 200 человек
Киев мобилизовал более 460 единиц техники и 4200 человек для расчистки дорог, поддерживая нормальную жизнедеятельность города.