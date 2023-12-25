Под Бердянском прогремели взрывы - глава ГВА

Чтобы не праздновать Рождество в одиночестве: в Италии мужчина сбежал из-под домашнего ареста в тюрьму

В Италии мужчина, который находился под домашним арестом, пытался попасть в тюрьму, чтобы не встретить Рождество в одиночестве, но полиция вернула его домой.